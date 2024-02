A equipe do Serviço Reservado (P2) do 32º BPM recebeu informações privilegiadas sobre o paradeiro do evadido - Foto: Divulgação

A equipe do Serviço Reservado (P2) do 32º BPM recebeu informações privilegiadas sobre o paradeiro do evadidoFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2024 12:27 | Atualizado 23/02/2024 12:31

Macaé - A Polícia Militar de Macaé recapturou um homem, evadido do sistema penitenciário desde a "saidinha de Natal", na tarde de quinta-feira (22). O indivíduo cumpre pena pelo homicídio do sargento da PM, Elton Santos Reis, de 40 anos, morto a tiros em abril de 2016.

A equipe do Serviço Reservado (P2) do 32º BPM recebeu informações privilegiadas sobre o paradeiro do evadido, que estaria escondido na Travessa São Jorge, no bairro Lagomar. No local, os policiais confirmaram a veracidade das informações, constatando que o criminoso estava foragido desde o período natalino.

Durante a abordagem, o indivíduo indicou a presença de uma pistola em uma oficina na Rua W22, destinada a ser pintada. Na oficina, os policiais foram recebidos por um mecânico, que relatou ter sido coagido pelo tráfico local a pintar a arma. Na busca, a equipe apreendeu uma pistola 9mm com um carregador.

Além disso, em um terreno baldio próximo à residência do foragido, foram encontrados significativos volumes de material entorpecente.

O foragido e o mecânico foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), juntamente com o material apreendido.

O sargento Elton Santos Reis foi vítima de homicídio a tiros em abril de 2016, próximo à sua residência, na comunidade do Lagomar. Na ocasião, ele foi surpreendido por dois criminosos enquanto atendia a uma solicitação aparentemente rotineira, sendo alvejado por cerca de dez disparos de arma de fogo.

A população pode contribuir anonimamente no combate à criminalidade, fornecendo informações sobre delitos e violência.