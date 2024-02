Encontro discute Política Pública de Cultura de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2024 10:27 | Atualizado 22/02/2024 10:28

Macaé - Representantes da Secretaria de Cultura de Macaé participaram de uma reunião na sede da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O encontro foi dedicado à discussão de Políticas Públicas de Cultura, Credenciamento de Artistas locais e contemplou a possibilidade de criação do primeiro Centro Nordestino do interior do estado. Os secretários Leandro Mussi e Gustavo Gusmão se encontraram com a secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros, e o técnico Magno Oliveira.

Durante a reunião, foi abordada a replicação do modelo de Política Pública de Cultura de Credenciamento de Artistas de Macaé. Os representantes vislumbram a oportunidade de fortalecer o cenário cultural em toda a região, promovendo a diversidade artística e contribuindo para o desenvolvimento econômico estadual.

O encontro também contemplou a discussão sobre a elaboração de um fórum explicativo, com o intuito de detalhar para toda a classe cultural o funcionamento do credenciamento dos artistas locais. A iniciativa busca transparência e compreensão do processo, promovendo a participação ativa dos artistas no cenário cultural.

A secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros, elogiou a iniciativa de Macaé em realizar chamamento público para a participação de artistas locais. Destacou a oportunidade proporcionada aos artistas de ocuparem os palcos da cidade, tanto em eventos menores quanto em grandes espetáculos, garantindo a devida remuneração. Barros não descartou a possibilidade de replicar a proposta em âmbito estadual.

Outro ponto relevante na reunião foi a discussão sobre a criação do primeiro Centro Nordestino do interior do estado, a ser instalado no Bairro Lagomar. Os representantes da Cultura de Macaé abordaram o assunto durante encontro com o presidente da Empresa de Obras Públicas (EMOP), André Braga.

O Centro Nordestino proposto tem como intuito valorizar os moradores do Bairro Lagomar, majoritariamente formado por nordestinos. A iniciativa busca promover a cultura e as tradições dessa comunidade, enriquecendo o panorama cultural da região.

O encontro evidencia o empenho dos representantes da Cultura de Macaé em buscar alternativas para fortalecer o cenário artístico local e contribuir para o desenvolvimento cultural e econômico do estado.