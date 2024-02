Funcionamento será sempre das 9h às 16h, disse o prefeito - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 21/02/2024 12:13 | Atualizado 21/02/2024 12:13

Macaé - O Banco Macaíba foi oficialmente inaugurado, marcando um novo capítulo no cenário econômico local ao administrar o Programa Municipal de Combate à Pobreza e às Desigualdades. Situado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 48, no Centro, o banco irá atender 28 mil famílias beneficiárias da Moeda Social de Macaé, além de 1.149 comerciantes cadastrados. O funcionamento terá início nesta quarta-feira (21), das 9h às 16h.



Durante a inauguração do Banco Macaíba, o prefeito Welberth Rezende anunciou um investimento significativo de R$ 100 milhões na economia de Macaé. Desse montante, R$ 75 milhões são provenientes da Moeda Social e R$ 42 milhões do Cartão Educação, impactando diretamente famílias em vulnerabilidade social e o comércio local.



O prefeito destacou que a Moeda Social é distribuída de acordo com o número de moradores da casa, promovendo o desenvolvimento social da cidade. O presidente da Câmara, Cesinha, ressaltou a Moeda Social como um grande projeto de distribuição de renda, somando-se às 300 obras em andamento na cidade.

O superintendente do Banco Macaíba, Saraiva Júnior, enfatizou o aquecimento da economia local e a adesão significativa ao projeto, revelando planos para expansão com a abertura de agências em outras regiões da cidade. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, elogiou a Moeda Social, evidenciando seu papel no florescimento e formalização de negócios.



