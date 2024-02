Essa é uma intervenção muito aguardada pela população que utiliza o espaço para se deslocar da Barra para o Centro e vice-versa - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2024 11:56 | Atualizado 21/02/2024 11:59

Macaé - Uma importante intervenção na infraestrutura urbana de Macaé foi anunciada, com foco na reforma da ponte de passagem da Barra, localizada ao lado da Ponte Ivan Mundim, atualmente em processo de duplicação. A obra, que tem como objetivo aprimorar a mobilidade na região, é aguardada pela população que utiliza esse trajeto entre a Barra e o Centro.

A partir da próxima segunda-feira (26), a ponte passará por reformas, exigindo a busca por alternativas para garantir a fluidez dos deslocamentos. Equipes das secretarias de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Adjunta de Serviços Públicos já estão atuando na região para definir rotas alternativas durante o período de intervenção.

Na altura do número 119 da Avenida Luiz Lyrio, pedestres serão orientados a utilizar a escada e seguir pela calçada em direção à Ponte Ivan Mundim. A calçada desta ponte será sinalizada, com início, fim e bordo pintados de vermelho, demarcando a área destinada aos ciclistas. Balizadores serão instalados para garantir a segurança.

Pedestres serão direcionados a utilizar a parte mais alta da Ponte Ivan Mundim. A área segregada da ponte será destinada exclusivamente aos ciclistas, também demarcada com pintura vermelha no início, fim e bordo, além da instalação de balizadores para assegurar a integridade dos usuários.

A iniciativa destaca o compromisso com melhorias na mobilidade urbana, visando proporcionar um ambiente mais seguro e funcional para as atividades cotidianas da população, sem interrupção no fluxo de deslocamento.