Prêmio "Educação Transforma" destaca ações empreendedoras - Foto: Ilustração

Publicado 20/02/2024 11:06

Macaé - O Grupo Líder Norte Fluminense lançou o prêmio "Educação Transforma", uma iniciativa que busca reconhecer e destacar, por meio de votação popular, aqueles que contribuíram significativamente para a educação em Macaé e Campos dos Goytacazes no ano de 2023. A votação está aberta até o dia 29 de fevereiro, sendo realizada por meio do Instagram @lidernortefluminense.

Instituições, alunos e professores de todos os níveis de ensino estão sendo avaliados, proporcionando à comunidade a oportunidade de escolher quem fez a diferença na educação local. Para participar, o público pode acessar os links disponíveis nas postagens do Instagram e indicar seus candidatos, marcando os nomes ou perfis.

Segundo o Grupo Líder, o prêmio "Educação Transforma" tem como propósito reconhecer posturas empreendedoras na área educacional. Desde 2021, líderes da região Norte Fluminense vêm promovendo uma agenda positiva que abrange a economia local, mobilidade, transformação digital e, especialmente, a educação.

A agenda, que visa incentivar a educação nos nove municípios da região, teve como destaque a maratona de inovação promovida pelo Inova Norte, focando em empreendedorismo. Agora, o prêmio visa reconhecer e premiar estudantes, professores e instituições que se destacaram por posturas empreendedoras, ativas e proativas.

A premiação está prevista para ocorrer em solenidades em Campos e Macaé, contemplando os nomes mais votados pelo público. Os vencedores serão agraciados com troféus e certificações no início de março. O evento conta com a parceria do Sebrae, reforçando o compromisso com a promoção da educação e inovação na região.