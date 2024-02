Recursos aéreos, como um helicóptero, e aquáticos, incluindo um jet-ski e botes, estão sendo empregados para auxiliar nas buscas - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 18/02/2024 09:15

Macaé - As operações de busca pelo jovem Victor Hugo, de 16 anos, intensificaram-se na manhã deste domingo (18) após o adolescente desaparecer em decorrência de um afogamento na Praia dos Cavaleiros, registrado no sábado (17).



Recursos aéreos, como um helicóptero, e aquáticos, incluindo um jet-ski e botes, estão sendo empregados para auxiliar nas buscas. As equipes de resgate, compostas por guarda-vidas e socorristas, mobilizaram-se para localizar o jovem desaparecido.

No incidente de sábado, duas pessoas se afogaram, e uma delas foi resgatada com sucesso pelos guarda-vidas locais. No entanto, Victor Hugo permanece desaparecido, o que intensificou os esforços da operação de resgate.As circunstâncias exatas do incidente estão sob investigação das autoridades competentes. A comunidade local, em estado de alerta e apreensiva, aguarda ansiosamente informações adicionais sobre o andamento das buscas, mantendo a esperança de um desfecho positivo.A população é incentivada a colaborar com as autoridades, fornecendo qualquer informação relevante que possa contribuir para as buscas.