Verão para Todos acontece neste domingo na Praia de Hollywood - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 17/02/2024 12:08 | Atualizado 17/02/2024 12:10

Macaé - O Verão para Todos mantém seu compromisso neste domingo (18), na Praia de Hollywood, localizada no canto esquerdo da Praia dos Cavaleiros. O projeto, dedicado a proporcionar acessibilidade e oportunidades de lazer para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes, funcionará das 9 às 14 horas.

Por meio de cadeiras anfíbias, agentes da Defesa Civil e voluntários capacitados oferecem suporte para que pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes possam desfrutar do mar, sempre considerando as condições climáticas. Caso essas condições não sejam favoráveis, os agentes conduzem os participantes até a beira do mar para proporcionar experiências enriquecedoras com a água.

O secretário adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destaca que o projeto representa uma oportunidade valiosa para que pessoas com mobilidade reduzida participem ativamente de atividades na praia. Ele enfatiza que o Verão para Todos não apenas proporciona lazer, mas também promove o acesso à natureza e conscientização sobre as potencialidades desses indivíduos.

As próximas datas do Verão para Todos incluem o evento na Lagoa de Imboassica em 25 de fevereiro, na Praia de Hollywood nos dias 3, 10, 17 e 31 de março, e novamente na Lagoa de Imboassica em 24 de março. O projeto reafirma o compromisso com a inclusão e a promoção de experiências enriquecedoras para todos os participantes.

O Verão para Todos destaca-se como uma iniciativa que vai além da acessibilidade, proporcionando momentos de diversão e integração, além de conscientização sobre as potencialidades das pessoas com mobilidade reduzida na sociedade.