Defesa Civil está operando em regime de 24 horas, e em situações de emergênciaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/02/2024 13:53

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé está em estado de alerta diante das previsões meteorológicas emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta destaca a iminência de chuvas intensas ao longo desta quinta-feira (15), com previsão de acumulado entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, especialmente na região serrana.

A Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca, alertando para ventos fortes na área oceânica, com rajadas de até 74 km/h. O mar, por sua vez, apresentará agitação, podendo registrar ondas de até 4 metros, com validade até as 18h de sexta-feira (15).

Além disso, a Defesa Civil ressalta a possibilidade de formação de ciclone subtropical, deslocando-se para leste e depois para o sul, acompanhado de rajadas de vento ciclônico de até 74 km/h e mar agitado. Este alerta é válido até as 21h da próxima terça-feira (20).

Diante desse cenário, a população é orientada a adotar medidas de precaução, principalmente durante chuvas intensas, que podem acarretar em corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em casos de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigar-se sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A Defesa Civil está operando em regime de 24 horas, e em situações de emergência, a população pode entrar em contato pelo telefone 199 ou enviar mensagem via WhatsApp para (22) 99103-4275. O Corpo de Bombeiros também está disponível para atendimento pelo telefone 193.