Criança de 3 anos morre após incêndio atingir casa em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2024 10:34

Macaé - Uma menina de 4 anos morreu, na tarde deste domingo (11), depois que um incêndio atingiu a casa onde morava no bairro Malvinas, em Macaé. Informações preliminares apontam que a criança estava dormindo quando o fogo começou. A principal suspeita é que o incêndio teve início após um curto-circuito no ventilador.



Bombeiros do quartel de Macaé foram acionados às 6h30 para na Rua Venê Franco. Os militares atuaram no rescaldo porque as chamas já haviam sido controladas por populares.

A menina foi socorrido e levada por vizinhos para o Hospital Público de Macaé. Em nota, a prefeitura lamentou o caso e informou que a menina chegou em estado gravíssimo, foi levada ao centro cirúrgico e em seguida, internada no CTI Pediátrico. No entanto, teve 95% do corpo queimado e não resistiu.



O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Procurada, a Polícia Civil disse que investigações estão em andamento na 123ª DP (Macaé). A perícia foi realizada no local e diligências estão sendo feitas para esclarecer os fatos.