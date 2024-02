Gás produzido na exploração do campo Wahoo vai ser tratado na Unidade de Tratamento de Cabiunas - Foto: Ilustração

Publicado 11/02/2024 19:42

Macaé - A decisão de direcionar o gás proveniente do Campo Wahoo para tratamento na Unidade de Cabiunas, em Macaé, revela desafios operacionais significativos. Jean Calvi, gerente executivo da Prio, destaca a estratégia logística por trás dessa escolha, enfatizando a importância da eficiência na coordenação do processamento de gás.

Contudo, Valnisio Hoffmann, coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (SindiPetro), ressalta que a Unidade de Cabiunas já opera em capacidade máxima. Enquanto isso, unidades de tratamento de gás no Espírito Santo, como a UTGC e a UTG-Sul, enfrentam ociosidade. A falta de interligação entre as malhas de gás de Macaé e do Espírito Santo se destaca como um obstáculo, levando o SindiPetro a propor a integração dessas malhas como uma solução estratégica para otimizar o tratamento de gás no estado de origem.

Diante desse cenário, a coordenação do gás do Campo Wahoo na Unidade de Cabiunas, Macaé, demanda uma abordagem logística integrada entre os estados envolvidos. A busca por soluções que ultrapassem as fronteiras estaduais evidencia a importância de estratégias colaborativas para superar desafios operacionais e promover a eficiência sustentável na indústria de gás.