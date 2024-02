Coordenadoria de Trânsito estará atuando em todos os locais com programações oficiais: Cavaleiros, Imbetiba, Bar Do Coco, Glicério e Sana - Foto: Douglas Smmithy

Coordenadoria de Trânsito estará atuando em todos os locais com programações oficiais: Cavaleiros, Imbetiba, Bar Do Coco, Glicério e SanaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/02/2024 09:35

Macaé - Com o objetivo de assegurar a segurança dos foliões, turistas e da população local durante o Carnaval da Alegria de Macaé, a Secretaria de Mobilidade Urbana elaborou um planejamento de ações especiais. As medidas visam garantir mais segurança viária, fluidez do tráfego e atendimento eficiente nos serviços de transporte. O período de intervenção ocorre de sexta-feira a terça-feira (de 9 a 13), abrangendo a área central e a região serrana.

A Coordenadoria de Trânsito estará atuando em locais estratégicos, como Cavaleiros, Imbetiba, Bar do Coco, Glicério e Sana, onde ocorrem as programações oficiais. As ações englobarão o fechamento de vias, travessias de pedestres e operações de trânsito para garantir a fluidez do tráfego. Essas intervenções ocorrerão nos horários dos eventos, além dos serviços rotineiros da secretaria.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, faz um apelo aos participantes do Carnaval. "Pedimos que todos tenham sensibilidade de aproveitar o feriado com consciência, respeitando as leis de trânsito. Não é demais reforçar que, se beber, não dirija; evite o uso do celular ao volante e observe as sinalizações de trânsito. Queremos que todos tenham um Carnaval onde prevaleça a alegria e a paz no trânsito", disse.

A Coordenadoria de Transporte informa sobre o reforço das linhas de ônibus urbano para atender os locais de eventos programados pela prefeitura. Além disso, haverá um incremento nas linhas da Região Serrana, facilitando o acesso a cachoeiras e rios. Os fiscais de transporte atuarão no atendimento e na fiscalização do serviço de transporte urbano.

Cada local dos eventos carnavalescos terá suas particularidades. Em Cavaleiros, a Avenida Atlântica será interditada em horários específicos. Em Imbetiba, a Avenida Elias Agostinho terá interdição permanente. No Bar do Coco, agentes de trânsito atuarão no apoio à segurança dos pedestres nos locais determinados na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). No Sana, os agentes garantirão a circulação viária e de pedestres, implementando mudanças nas sinalizações. Em Glicério, a Rua Lauro Gonçalves Pacheco estará interditada, e a RJ-162 terá proibição de estacionamento em determinados trechos.