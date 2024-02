Macaé no ritmo antirracista Carnaval sem discriminação - Foto: Ilustração

Macaé no ritmo antirracista Carnaval sem discriminação

Publicado 08/02/2024 12:10 | Atualizado 08/02/2024 12:13

Macaé - A cidade de Macaé está em clima de Carnaval, e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial reforça sua campanha antirracista para as festividades. Sob o lema "Com Racismo Não Tem Brincadeira", a iniciativa visa promover um Carnaval pacífico e sem discriminação racial.

A população pode contar com o Disque Racismo, disponível 24 horas através do número (22) 99244-7709. Essa ferramenta é um canal de acolhimento, orientação e denúncia, permitindo que todos contribuam para identificar e combater comportamentos racistas, discriminatórios e preconceituosos durante as festividades. Imagens e áudios podem ser enviados para fortalecer as denúncias.

Zoraia Braz, Secretária de Promoção da Igualdade Racial, destaca a importância da participação de todos. A equipe estará presente no Encontro de Professores na Secretaria de Educação, abordando a temática antirracista e lançando ações voltadas à inserção no mercado de trabalho e cuidado com a saúde da população negra.

Macaé segue o Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Lei 4.942/2022), que busca superar o preconceito e as desigualdades raciais. O documento prevê ações afirmativas para corrigir essas desigualdades e promover igualdade de oportunidades. A fiscalização municipal informará autoridades sobre casos de discriminação punidos pela Lei 7.716/89 (Lei Caó).

Além disso, a secretaria promoverá ações específicas ao longo do primeiro semestre, como rodas de conversa, palestras e debates em escolas e instituições que abordem a temática antirracista. A cidade de Macaé busca construir um Carnaval inclusivo, respeitoso e livre de discriminação, onde todos possam brincar sem preconceitos.