No Bar do Coco, baile da Melhor Idade vai garantir agito no fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2024 12:05

Macaé - O Carnaval de Macaé será ainda mais animado com o Baile da Terceira Idade, promovido pelo Programa Cidade da Melhor Idade da Prefeitura. O evento, que acontecerá no sábado (10) em Imbetiba e no domingo (11) no Bar do Coco, das 15h às 17h, promete animação para todas as idades.

A tradicional presença do boi Suave Veneno é uma das atrações confirmadas, junto com o bloco "Cidade da Melhor Idade", matinê, baile e um concurso de fantasias que promete agitar a festa.

Apesar do foco ser nos idosos, o evento é aberto a todas as idades, proporcionando um momento de diversão e alegria para a comunidade. A coordenadora do Programa, Magali Oliveira, destaca que o concurso de fantasias premiará o primeiro, segundo e terceiro lugar, reconhecendo a criatividade e participação ativa dos idosos no Carnaval.

O Baile da Melhor Idade faz parte do Carnaval da Alegria, promovido pela Prefeitura de Macaé. A programação completa do Carnaval pode ser conferida no site oficial: macae.rj.gov.br.