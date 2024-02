Cidade Universitária vai receber II Fórum Norte Fluminense para debater cooperação entre municípios - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2024

Macaé - As inscrições para o II Fórum Norte Fluminense já estão abertas. O evento, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de março de 2024, na Cidade Universitária em Macaé, traz como tema "Cooperação Intermunicipal e Capacidades Estatais: desafios e possibilidades para ações comuns”. Organizado pelo Núcleo Norte Fluminense do Observatório das Metrópoles em parceria com a Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, o fórum visa discutir os desafios institucionais para o desenvolvimento urbano do estado do Rio de Janeiro.

Com cinco mesas de discussão programadas, os temas incluem cooperação entre municípios da região, economia extrativista e sustentabilidade ambiental, economia do petróleo e autonomia municipal, participação e controle social na Bacia de Campos, e gestão urbana visando à construção de cidades para todos.

A secretária Adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon, destaca a relevância do evento para Macaé e outros municípios da região, ressaltando a importância da cooperação em ações de interesse comum. A programação incluirá especialistas da rede Observatório das Metrópoles, referência em estudos urbanos, que abordarão questões urbanas e de desenvolvimento regional.

Durante o fórum, será lançado o primeiro livro produzido pelo Núcleo Norte Fluminense do Observatório das Metrópoles, abordando questões urbanas e desenvolvimento regional. Também será apresentado o banco de dados do Núcleo. A coordenadora do Núcleo, Érica Tavares, destaca a importância de Macaé e Campos como as duas maiores cidades da região, recebendo atenção especial nos trabalhos do Observatório.

O evento é uma oportunidade para mobilizar pesquisadores, gestores e movimentos sociais, gerando diagnósticos e ações que contribuam para o desenvolvimento urbano sustentável e equitativo no Norte Fluminense. A programação completa e as inscrições gratuitas podem ser acessadas pelo núcleo Norte Fluminense.