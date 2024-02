Jovem atleta macaense é expoente do kickboxing - Foto: Ilustração

Publicado 07/02/2024 20:26

Macaé - Paulo Victor Madureira, carinhosamente conhecido como PV entre os amigos de treino, é um verdadeiro expoente no kickboxing, na modalidade Low kicks 57kg. Com apenas 18 anos, o lutador macaense já ostenta o título de campeão, conquistado ao longo de sua promissora trajetória esportiva. Desde 2021, ele faz parte do Programa Bolsa Atleta de Macaé, que tem sido crucial em sua jornada de sucesso.

Aos 15 anos, Paulo Victor teve seu primeiro contato direto com o kickboxing, uma experiência que se revelou como um verdadeiro despertar para o futuro do atleta. Sob a orientação da treinadora Jéssica Moreira, ele decidiu participar de campeonatos, sonhando em alcançar o mais alto escalão do kickboxing. O caminho foi pavimentado com participações em competições intermunicipais, estaduais, nacionais e internacionais.

A conquista do 7º lugar no ranking internacional da WAKO (Associação Mundial de Organizações do Kickboxing) é um marco na carreira de Paulo Victor, e ele atribui parte desse sucesso ao apoio recebido pelo Bolsa Atleta Macaé. O lutador destaca também o trabalho excepcional de sua treinadora e agradece à prefeitura pelo investimento que tem impulsionado seu desempenho no ringue.

No mais recente desafio, o Pan-Americano de dezembro de 2023, Paulo Victor Madureira sagrou-se campeão na categoria Low Kicks. Com planos ambiciosos para 2024, ele mira o Campeonato Estadual de Kickboxing, agendado para abril. O atleta, além de ser um destaque nos combates, é elogiado pelo secretário Municipal de Esportes, Marvel Maillet, como um exemplo dentro e fora do ringue, representando com maestria a cidade de Macaé.