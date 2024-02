Lagoa de Imboassica: órgão ambientais recolhem amostras para análise técnica - Foto: Divulgação

Lagoa de Imboassica: órgão ambientais recolhem amostras para análise técnicaFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2024 19:53 | Atualizado 07/02/2024 19:55

Macaé - Nesta quarta-feira (7), órgãos ambientais estaduais e municipais uniram esforços para avaliar as condições atuais da Lagoa de Imboassica, em Macaé, diante do surgimento de uma grande quantidade de algas que alterou a coloração do corpo hídrico. A ação conjunta, que faz parte de uma campanha de amostragem, contou com a participação de técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Secretaria Municipal de Ambiente, da Guarda Municipal Ambiental e da Secretaria Municipal Adjunta de Saneamento.



A coleta de material foi realizada em toda a extensão da lagoa, incluindo os três rios que deságuam nela. A Frente Parlamentar de acompanhamento de despoluição da Lagoa de Imboassica marcou presença na ação, representada pela vereadora Iza Vicente e pelo assessor do vereador Luciano Diniz, Glauro Franco. Este grupo parlamentar foi formado após uma audiência pública no final do ano passado, e esta ação está inserida em seu escopo geral.



O estudo final da água coletada resultará em um laudo técnico emitido pelo INEA-RJ, enquanto o Nupem/UFRJ – Núcleo de Pesquisas de Macaé, Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, realizará análises complementares. Os parâmetros analisados incluem coliformes, oxigênio dissolvido, nitrogênio, nitrato, condutividade, turbidez e fitoplâncton, essenciais para compreender o impacto ambiental e buscar soluções para a proliferação de algas na lagoa.

Lagoa de Imboassica: órgão ambientais recolhem amostras para análise técnica Foto: Divulgação