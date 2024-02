Agentes prendem homem que se passava por Inspetor da Policia Civil - Foto: Divulgação

Agentes prendem homem que se passava por Inspetor da Policia CivilFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 12:54

Macaé - Uma ação efetiva da Polícia Civil da 123ª DP, resultou na prisão de A. J. M. de O. por crimes de usurpação de função pública e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A captura aconteceu durante diligências pela Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, no Centro da cidade.



A situação se desenrolou quando dois agentes da 123ª DP avistaram um veículo preto estacionado em frente a um curso, reconhecendo-o como pertencente a um indivíduo investigado por disparos de arma de fogo. Ao abordarem a situação, constataram que o preso, ao ostentar um distintivo dourado com a inscrição "Investigador Civil RJ" e um volume na cintura, intimidava um agente da Guarda Municipal que estava multando o veículo por estacionamento irregular.



Agentes prendem homem que se passava por Inspetor da Policia Civil Foto: Divulgação

Diante da suspeita, os agentes da 123ª DP abordaram A., identificando a falsificação dos distintivos. Durante a revista, foi encontrado em sua posse uma pistola Taurus calibre .380, dois carregadores com munições e outros distintivos falsos, incluindo uma carteira simulando ser da Polícia Civil.Ao ser questionado, A. alegou ter registro da arma, mas a situação caracterizava o crime de porte ilegal de arma de fogo. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de usurpação de função pública (Art. 328 §Ú do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 do Estatuto do Desarmamento).A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade para fortalecer a segurança em Macaé. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé, telefone (22) 98831-8043, com garantia de sigilo absoluto.