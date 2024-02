Programa da Moeda Social Macaíba recebe prêmio Carukango Vive 2023 - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2024

Macaé - A Coordenadoria Municipal de Economia Popular, Justa e Solidária de Macaé, responsável pelo programa social de transferência de renda Moeda Social Macaíba, foi agraciada com o prêmio Carukango Vive 2023, concedido pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A premiação, entregue nesta quarta-feira (31), é um reconhecimento à importância do programa na realidade de aproximadamente 50 mil pessoas no município.



O prêmio tem como propósito registrar a relevância da Moeda Social Macaíba, que atende beneficiários em situação de pobreza. A secretária da pasta, Zoraia Dias, ressalta que o prêmio é uma expressão de gratidão da população preta, em sua maioria em vulnerabilidade social e que é amplamente beneficiada pelo programa. A entrega do prêmio foi marcada por palavras que destacaram a diferença que a iniciativa faz na vida dessa população de baixa renda.

Segundo o último Censo, 26% da população de Macaé são pretos e pardos, sendo a maioria residente na periferia. A Moeda Macaíba beneficia significativamente essa parcela da população, e o prêmio Carukango Vive, que homenageia o líder quilombola Carukango, simboliza a gratidão por esse projeto que contribui para a dignidade das pessoas.



O coordenador do Programa da Moeda Social, Raphael Couto, expressou sua gratidão pelo reconhecimento e destacou a importância do projeto que atende mais de 50 mil pessoas com renda de zero a R$ 218,00. O programa, ao proporcionar visibilidade a essas pessoas, muitas vezes negligenciadas, busca transformar suas realidades.



Saraiva Júnior, superintendente do Banco Macaíba, esteve presente durante a entrega da premiação. Ele ressaltou que o projeto da Moeda Social vem sendo aprimorado desde 2013 e foi construído considerando diversos olhares sobre o problema social. O programa é visto como uma continuação da luta de Carukango contra a escravidão social.



