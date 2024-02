O trabalho da Patrulha vai além do apoio às mulheres vítimas de violência física - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 02/02/2024 16:23

Macaé - A Patrulha Maria da Penha de Macaé, vinculada à Secretaria de Ordem Pública, divulgou que registrou 6.100 atendimentos ao longo do ano de 2023. Esses atendimentos envolvem diversas ações, como monitoramentos por telefone e WhatsApp, cumprimento de medidas protetivas, prisões em flagrante e acolhimento.

A equipe, composta por 24 patrulheiros, passa por capacitação que inclui conhecimentos sobre a legislação vigente, especificamente a Lei Maria da Penha, e um acompanhamento prático do trabalho diário. A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Laila Bastos, destaca a importância da escuta e do acolhimento às mulheres que buscam apoio na sede.

A nova sede da Patrulha, que recebeu o nome de Lidiane de Jesus Correa Martins em homenagem a uma das assistidas, vítima de feminicídio, oferece um espaço amplo para acolhimento humanizado de crianças, filhos das vítimas de violência doméstica, salas para treinamento, arquivos e setor administrativo.

O trabalho da Patrulha vai além do apoio às mulheres vítimas de violência física e inclui esclarecimentos sobre os diferentes tipos de violência presentes na Lei Maria da Penha, como a patrimonial, psicológica, sexual e moral. Laila destaca que a sede acolhe também mulheres transgêneras.

Durante o ano de 2023, foram atendidas 534 medidas protetivas, realizadas 13 prisões em flagrante e feitos 2.804 monitoramentos por telefone. A coordenadora ressalta que as mulheres estão denunciando mais, e o trabalho da Patrulha funciona em rede, contando com equipes do Centro de Atendimento à Mulher (CEAM), Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar (PM) e Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Jecrim).

A Patrulha Maria da Penha, criada pela Lei 4.350/17, funciona 24 horas por dia na Travessa Carapebus, 39, Imbetiba. Denúncias e informações podem ser feitas pelos telefones 0800-2822108, (22) 991046093, ou ainda pelo contato da Guarda Municipal: (22) 2796-1328 ou 153.