Resultado foi a doação significativa de 3.600 litros de leite para diversas instituições locais, fortalecendo projetos sociais essenciais na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2024 13:36

Macaé - Uma grandiosa ação social e solidária foi promovida pela Base da Operação Segurança Presente de Macaé, em conjunto com o 32º BPM e o apoio generoso da Empresa LC Hotelaria Marítima. O resultado foi a doação significativa de 3.600 litros de leite para diversas instituições locais, fortalecendo projetos sociais essenciais na região.

As instituições beneficiadas por essa iniciativa nobre incluem a Casa do Idoso da Imbetiba, o Centro Pop, as Residências Terapêuticas (RT 1 e RT 2), APAE, Pestalozzi e o Recanto dos Idosos do Barreto. Essa ação conjunta representa não apenas uma contribuição material, mas também um gesto de solidariedade e empatia para com aqueles que mais necessitam.

A LC Hotelaria Marítima, ao conhecer o Projeto da Operação Segurança Presente, confiou no trabalho realizado tanto na área de segurança pública quanto nas ações sociais executadas junto às instituições filantrópicas e às pessoas em situação de vulnerabilidade. A doação expressiva de leite é um testemunho do comprometimento dessas organizações em fazer a diferença na comunidade.

A Base do Segurança Presente de Macaé expressa profundo agradecimento a todos os envolvidos nesse ato de generosidade e solidariedade. A contribuição fortalece a crença de que estão no caminho certo, com transparência, credibilidade e confiança na construção de uma comunidade mais unida e solidária.