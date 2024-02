Ação faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para desarticular o crime organizado em Macaé - Foto: Divulgação

Ação faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para desarticular o crime organizado em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2024 13:34

Macaé - Nesta quinta-feira (1), uma operação conjunta entre policiais civis da 123ª DP e policiais militares do 32º BPM resultou na prisão em flagrante de L.R.B, no bairro Aeroporto. O indivíduo foi detido pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito e resistência.

A ação faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para desarticular o crime organizado em Macaé. A prisão ocorreu na residência do suspeito, localizada no bairro Aeroporto. Durante a operação, foram apreendidos diversos itens relacionados às atividades ilícitas do indivíduo.

Entre os objetos apreendidos estão uma pistola Bersa 9mm modelo TPR9 com numeração raspada, 21 munições 9mm, 02 carregadores, 01 aparelho celular Apple, 03 balanças de precisão, 01 coldre plástico, 01 caderno com anotações vinculadas ao tráfico de entorpecentes, 06 cheirinhos loló cheios, 01 cheirinho loló vazio e 04 sacolas plásticas contendo um total de 54 lolós.

O suspeito foi encaminhado para a 123ª DP e aguarda transferência para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população e incentiva denúncias pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé (Tel.: (22) 98831-8043), garantindo total sigilo.