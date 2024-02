Meta é manter o abastecimento de bolsas de sangue acima de 70% - Foto: Ilustração

Meta é manter o abastecimento de bolsas de sangue acima de 70%Foto: Ilustração

Publicado 02/02/2024 13:32

Macaé - Com a proximidade do Carnaval, o Serviço Municipal de Hemoterapia destaca a importância crucial da doação de sangue. Durante esse período festivo, o estoque sofre uma redução de aproximadamente 30%, o que compromete o atendimento à população de Macaé e municípios vizinhos, como Carapebus e Conceição de Macabu. Assim como nas férias, a meta é manter o abastecimento de bolsas de sangue acima de 70%.

A doação de sangue é um gesto solidário que pode salvar até quatro vidas. Por isso, o apelo é para que a população compareça ao Serviço Municipal de Hemoterapia, localizado na Rua Doutor Bueno, 40, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 (exceto em feriados). Também é possível agendar a doação online pelo site da Prefeitura de Macaé.

Em períodos de férias ou feriados, como o Carnaval, o reforço na doação é fundamental para manter um estoque capaz de suprir a demanda com segurança. O médico hematologista Adelmo Henrique Dalmas ressalta a importância do comparecimento tanto de doadores permanentes quanto daqueles que estão doando pela primeira vez.

O espaço conta com uma equipe multidisciplinar composta por dois médicos especialistas, três enfermeiras, assistente social, três biólogas, biomédica, além de auxiliares e técnicos em enfermagem e laboratório, auxiliares de serviços gerais e recepcionistas.

Para doar sangue, é necessário atender aos seguintes requisitos básicos:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos (menores de 18 anos com consentimento formal dos responsáveis);

Pesar no mínimo 50 kg;

Ter descansado por pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Estar alimentado e bem hidratado, evitando alimentos gordurosos quatro horas antes da doação;

Apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial.

Faça parte deste Carnaval solidário e ajude a manter o estoque de sangue em níveis seguros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2796-1756.