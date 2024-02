Polícia prende em Macaé condenado por homicídio no Espírito Santo - Foto: Divulgação

Polícia prende em Macaé condenado por homicídio no Espírito SantoFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2024 12:54

Macaé - Policiais civis da 123ª DP de Macaé realizaram a prisão de H.N.P., de 40 anos, que estava sendo procurado por um mandado de prisão condenatório pelo crime de homicídio. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

A operação, desencadeada em conjunto com agentes do 32º BPM, culminou na detenção do suspeito na quarta-feira, 31, na Rua Medeiros, localizada na comunidade Nova Holanda. O indivíduo detido já possui antecedentes criminais, incluindo registros por porte de arma de fogo de uso restrito e homicídio.

Após a prisão, H.N.P. foi encaminhado à 123ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional, ficando à disposição da Justiça para responder pelos seus atos.