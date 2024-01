"Diga Não à Violência Contra a Mulher" impacta mais de duas mil pessoas nos eventos da Orla - Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 10:59

Macaé - A secretaria de Políticas para as Mulheres promoveu uma campanha na Praia dos Cavaleiros, com o intuito de sensibilizar a população sobre o fim da violência contra as mulheres. A iniciativa, que alcançou aproximadamente duas mil e 500 pessoas entre os dias 13 e 28 de janeiro, é realizada pelo segundo ano consecutivo.

Em 2023, a campanha educativa contou com um stand montado na rua lateral ao palco. Já neste ano, o posto de informações turísticas da Prefeitura Municipal de Macaé serviu como base para a equipe da secretaria. Sheila Juvêncio, secretária de Políticas para as Mulheres, ressaltou que esta foi a primeira grande ação do ano realizada pela pasta. Além de conscientizar sobre as diferentes formas de violência de gênero, direitos garantidos por lei e como obter ajuda, foram distribuídos bonés com a inscrição “Diga Não à Violência contra a Mulher”.

“Começamos 2024 com esta iniciativa em parceria com o Sesc Verão, assim como no ano passado, e já estamos nos preparando para mais uma grande ação no Carnaval. Precisamos reforçar, em todas as oportunidades, a mensagem de combate ao assédio e à violência contra a mulher e fazer com que todas saibam que existe uma rede de apoio pronta para atendê-las”, enfatizou a secretária.

Este ano, a atividade ganhou o reforço de um vídeo institucional, reproduzido no palco antes dos shows. Sheila Juvêncio destacou que, dessa forma, mesmo as pessoas que não passaram pela equipe foram impactadas pela mensagem. Além disso, os artistas que se apresentaram na cidade também receberam material informativo da pasta.

Durante o Carnaval, a Secretaria de Políticas para as Mulheres estará presente em pontos estratégicos do município, divulgando serviços, recursos disponíveis, informações e contatos necessários para quem deseja fazer uma denúncia.