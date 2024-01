Município é responsável por produzir 60% do total do volume de gás natural e extraído no Estado do Rio - Foto: Ilustração

Município é responsável por produzir 60% do total do volume de gás natural e extraído no Estado do RioFoto: Ilustração

Publicado 31/01/2024 10:48

Macaé - No lançamento da 6ª edição dos estudos da Firjan sobre a indústria do óleo, gás e energia no Brasil, Macaé reforça sua posição de destaque como potencial impulsionadora do desenvolvimento nacional. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, participou do evento, enfatizando o papel crucial da cidade no cenário energético brasileiro.

Os dados apresentados pelo corpo técnico da Firjan, em colaboração com o Ministério de Minas e Energia, destacam o potencial de investimentos na produção de gás natural no país. Macaé, conhecida como a Capital da Energia, surge como peça-chave para a consolidação de projetos significativos, como o mega campo BM-C-33, da Equinor e Petrobras, que inclui a instalação do novo gasoduto "Rota 5" na cidade.

Rodrigo Vianna, representando o prefeito Welberth Rezende, ressalta que esse lançamento fortalece a posição de Macaé como principal hub de processamento e distribuição do gás natural, um componente crucial na transição energética nacional.

O estudo da Firjan projeta um cenário otimista para a indústria do petróleo em Macaé, responsável por 60% da produção total de gás natural no Estado. O evento também contou com a participação de figuras importantes, como Karine Fragoso, Diretora de Óleo e Gás da Firjan, o deputado federal General Pazzuelo, da Frente Parlamentar em apoio ao Petróleo, Gás e Energia, e Marcelo Weydt, Diretor do Ministério de Minas e Energia.