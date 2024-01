Governo e INEA discutem criação de Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Foto: Divulgação

Governo e INEA discutem criação de Centro de Reabilitação de Animais SilvestresFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2024 13:26

Macaé - A cidade de Macaé está planejando a instalação de um Centro de Acolhimento de Animais Silvestres, visando tornar-se referência regional na reabilitação de espécies nativas do ecossistema local. O projeto foi apresentado ao prefeito Welberth Rezende em uma reunião que contou com a presença do Superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Ronaldo Paes Leme, do coordenador de monitoramento do Instituto BW de Conservação, Pedro Dutra Lacerda, e do secretário de Governo, Juninho Luna.

O prefeito destacou a importância de fortalecer as ações de proteção à fauna e flora da região como uma estratégia prioritária para o desenvolvimento sustentável da cidade. O projeto inicial envolve a criação do Centro de Reabilitação de Animais Selvagens, com ênfase no acolhimento de animais marinhos, podendo se estender para outras espécies nativas do ecossistema local.

A proposta está sendo desenvolvida pelo Instituto BW, que está em busca de uma área na cidade para a implantação do centro. Entre os locais sugeridos está o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto, uma iniciativa que fortalece as ações de proteção ao meio ambiente local, realizadas pelo INEA em parceria com o município.

A cidade de Macaé busca, assim, consolidar-se como um polo de referência na conservação da fauna e flora, promovendo a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental.