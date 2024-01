Macaíba ultrapassa R$ 4 milhões em vendas no comércio local - Foto: Douglas Smmithy

Macaíba ultrapassa R$ 4 milhões em vendas no comércio localFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/01/2024 17:38 | Atualizado 27/01/2024 17:41

Macaé - Menos de um mês após sua introdução, a moeda social de Macaé, a Macaíba, já alcançou a impressionante marca de R$ 4,3 milhões em movimentação no comércio local. Divulgados pela coordenadoria do programa, os dados ressaltam o impacto positivo da iniciativa no estímulo à economia e no fortalecimento do poder de compra, mobilizando empresas e microempreendedores credenciados.

A segunda parcela do benefício foi paga quinta-feira (25), contemplando aproximadamente 50 mil pessoas. Este projeto, considerado um dos maiores na região, injeta R$ 75 milhões por ano na economia local, beneficiando diretamente aqueles em situação de vulnerabilidade social e impulsionando as vendas do comércio.

O prefeito Welberth Rezende destaca a importância do programa, que não apenas atende às necessidades dos mais vulneráveis, mas também fortalece o setor comercial. Até o momento, foram registradas 66.969 transações no comércio local, integrando o uso da moeda social ao cotidiano das pessoas.

Lançada em 26 de dezembro de 2023, a Macaíba já conta com quase 500 estabelecimentos credenciados, distribuídos em sete setores administrativos. O programa continua a crescer, com novos comércios sendo cadastrados e a expectativa de ampliar ainda mais esse número em breve. Mais informações sobre estabelecimentos credenciados e dúvidas sobre a Macaíba podem ser consultadas no site: moedasocial.macae.rj.gov.br.