Publicado 26/01/2024 15:45

Macaé - O Esporte Verão continua a animar o fim de semana na Praia Campista, com uma variedade de atividades e atrações esportivas. O evento, fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e o Sesc Verão Esportivo, promovido pelo Sesc Rio, conta com a co-realização da Prefeitura de Macaé.

No sábado (27), a programação tem início às 8h com competições de Beach Tennis e Beach Soccer, focadas na categoria feminina. Destaque para a presença do ex-jogador Léo Moura, que marcará presença na arena principal às 14h. Léo Moura, conhecido por suas atuações como lateral direito, é quatro vezes eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro e fez história no Flamengo ao vestir a camisa por 10 anos.

Além da participação do ex-jogador, a arena oferecerá uma Clínica de Vôlei com atletas da equipe Sesc Botafogo, Águia de Futevôlei, demonstrações de Taekwondo e uma animada aula de ritmos com o professor Patrick.

No domingo (28), as atividades começam às 8h com o passeio ciclístico. A atração principal fica por conta de Sandro Dias, o "mineirinho do skate". Conhecido por suas manobras radicais, Sandro participará de uma clínica às 14h, seguida por uma empolgante competição de skate. O Esporte Verão promete continuar a movimentar a Praia Campista, proporcionando momentos de lazer e esportividade para a comunidade local.