Ao longo de 2024 serão mais de 80 atividades da serra ao marFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2024 15:43

Macaé – Macaé lançou seu Calendário de Eventos para o ano de 2024, consolidando a cidade como um destino turístico em ascensão. Com mais de 80 ações planejadas, o calendário abrange diversas áreas, como social, esporte, cultura, gastronomia e arte.



O prefeito Welberth Rezende destacou a importância do esforço conjunto do poder público e da iniciativa privada para impulsionar o turismo local. Ele ressaltou o momento de desenvolvimento econômico pleno da cidade, evidenciado pelos eventos que fazem a economia girar e impulsionam vários setores.



“Em 2024, teremos mais de 200 dias de evento, e o calendário é uma ferramenta de atração de turistas que serve de planejamento tanto para quem vem, como para quem irá receber esse público. Dessa forma, conseguimos a qualificação do capital de circulação, diminuição da sazonalidade turística e a inclusão social. Macaé é um destino diferenciado: uma cidade que oferece segurança, infraestrutura, atrativos naturais, tudo o que o turista quer”, afirmou o secretário de Turismo, Leo Anderson.

Grandes eventos como Esporte Verão e Sesc Verão já aqueceram o turismo em Macaé neste início de ano. O calendário ainda reserva atrações como o Festival de Samba, programação do Carnaval, Lagoa Rock, Macaé Swim Run, Circuito da Sardinha e Paixão de Cristo para manter o agito no primeiro trimestre.A diversidade é uma marca do calendário, contemplando eventos para variados públicos e gostos. Além disso, festas regionais tradicionais, como a Festa do Aipim e do Milho, estão garantidas. Na região serrana, o Viva Serra Macaense, que foi um sucesso em 2023, terá sua segunda edição em setembro.O lançamento do Calendário de Eventos contou com a presença do Ministro do Turismo, Celso Sabino, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que destacaram a infraestrutura e os atrativos naturais de Macaé, destacando o papel do turismo na geração de emprego e renda.O evento contou com a participação de representantes do setor turístico da cidade, incluindo empresários, guias de turismo, agências e instituições como o Macaé Convention Bureau (CVB), Polo Gastronômico, Conselho de Turismo (Condetur - Costa do Sol), Firjan e Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé (CDL). A iniciativa reforça o compromisso de Macaé em consolidar sua posição como um destino turístico diversificado e atrativo.