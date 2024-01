Duas novas bombas estão sendo instaladas na elevatória da Rua Télio Barreto - Foto: Divulgação

Duas novas bombas estão sendo instaladas na elevatória da Rua Télio BarretoFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:34 | Atualizado 25/01/2024 12:34

Macaé – As palavras do prefeito Welberth Rezende ecoam como um marco de transformação para os moradores de Macaé: "Macaé tem o maior projeto de macrodrenagem e combate aos alagamentos do interior do Estado do Rio de Janeiro." Esse anúncio reflete não apenas um avanço em infraestrutura, mas também um impacto positivo na qualidade de vida da população, que por décadas enfrentou as constantes inundações em vários bairros da cidade.

O atual governo municipal, desde o início, tem concentrado esforços e recursos significativos em mão de obra e equipamentos para enfrentar esse desafio histórico. Uma das maiores obras em andamento é o alargamento do Canal Fábio Franco na Linha Vermelha. Essa iniciativa não apenas amplia a capacidade de drenagem, mas também triplica a eficiência do escoamento das águas pluviais.

Na elevatória da Rua Télio Barreto, duas novas bombas estão sendo instaladas, elevando a capacidade de vazão para impressionantes 22 mil litros por segundo. O Centro de Controle de Operações, todo automatizado e informatizado, opera 24 horas, preparando equipes para os momentos de chuvas intensas. Adicionalmente, a Central de Monitoramento Climático da Defesa Civil Municipal, inaugurada recentemente, reforça a capacidade de resposta às adversidades climáticas.

O prefeito Welberth Rezende destaca que as ações preventivas se estendem por toda a cidade, com obras de drenagem em locais críticos, como Aroeira e Granja dos Cavaleiros. O secretário de Obras, Felipe Bastos, enfatiza que embora o problema dos alagamentos seja complexo, os resultados já são perceptíveis com as chuvas recentes, onde a água escoa mais eficientemente nos pontos críticos.

Além das iniciativas de macrodrenagem, a prefeitura está atuando em parceria com o governo estadual na limpeza dos canais na Linha Verde, facilitando a drenagem. A Secretaria de Serviços Públicos realiza diariamente manutenção nas ruas, incluindo a limpeza de galerias e desobstrução de bueiros.

Complementando os investimentos em macrodrenagem, a prefeitura adota medidas preventivas para minimizar os impactos das chuvas de verão. Recentemente, secretarias municipais, focadas na assistência direta à população, delinearam estratégias para enfrentar os efeitos dos alagamentos. O prefeito, junto com a Comissão do Governo, planeja serviços de atendimento imediato em situações de risco.

Welberth Rezende faz um apelo importante à população, enfatizando que o sucesso do trabalho do governo depende também da colaboração de todos. Descartar o lixo corretamente é crucial para o funcionamento eficiente do sistema de drenagem. O prefeito reforça o compromisso. "Estamos trabalhando e enfrentando com seriedade o problema dos alagamentos, mas precisamos do apoio de cada morador de Macaé para garantir o sucesso contínuo desse esforço coletivo", disse.