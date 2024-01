Os laboratórios, situados na Base Imboassica, abrangem uma área construída de cerca de 12 mil m² - Foto: Luiz Simonetti

Publicado 25/01/2024 12:20

Macaé - A Petrobras está elevando os padrões de eficiência operacional com a inauguração de modernos laboratórios em Macaé, especializados em Exploração e Produção. Essas instalações de última geração, concentrando-se em rochas e fluidos, representam um marco nos investimentos da companhia, utilizando tecnologia de ponta para aprimorar a avaliação de reservatórios de petróleo e realizar análises precisas de produtos derivados.

Os laboratórios, situados na Base Imboassica, abrangem uma área construída de cerca de 12 mil m² e refletem o compromisso da Petrobras em centralizar esforços para otimizar a eficiência de suas operações em Macaé. Marcelo de Almeida, coordenador do Laboratório de Rochas, destaca a centralização dessas operações na cidade, visando a eficiência no atendimento às unidades da Petrobras.

O Laboratório de Rochas, equipado com tomógrafos, ressonância magnética e microscópios eletrônicos, será fundamental na avaliação da qualidade dos reservatórios de petróleo. Marcelo de Almeida ressalta que a escolha estratégica de Macaé como sede central para esses laboratórios reflete a eficiência comprovada ao longo do tempo.

O Laboratório de Fluidos, por sua vez, desempenha um papel crucial no suporte às operações e manutenção da Petrobras, realizando análises químicas, físico-químicas e microbiológicas em petróleo, gás natural e derivados. Keyla Sarges, gerente do laboratório, enfatiza que as análises detalhadas permitem compreender a composição dos produtos extraídos, influenciando decisões importantes para as operações da empresa.

A Petrobras, ao investir em tecnologia e eficiência operacional em Macaé, reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a transição energética. Além disso, essa estratégia está alinhada ao Plano Estratégico 2024–2028 da empresa e ao Plano de Renovação da Bacia de Campos, prevendo investimentos significativos nos próximos anos, impulsionando ainda mais o setor na região.