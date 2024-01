Cláudio Duarte acrescentou que para 2024 as expectativas são as melhores - Foto: Ilustração

Publicado 24/01/2024 13:36

Macaé - No dia 24 de janeiro, em homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, que estabeleceu as bases do sistema previdenciário brasileiro, o Dia Nacional do Aposentado é celebrado. Em Macaé, os aposentados da Prefeitura são ligados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Macaé (Macaeprev). Recentemente, o instituto anunciou resultados significativos, superando as expectativas para o ano de 2023.

O presidente do Macaeprev, Cláudio Duarte, revelou que a meta estabelecida para 2023 era IPCA+5,03% ao ano, mas alcançaram uma rentabilidade impressionante de 13,99% ao ano, superando a meta em mais de 4,12%. Essa conquista é fruto de uma estratégia que incluiu um posicionamento para a queda de juros no Brasil, além da marcação de ativos acima da meta na curva e diversificação de índices em conformidade com a legislação.

O ano de 2023 foi marcado por excelentes resultados na carteira, sendo novembro o mês de maior rentabilidade na história de 24 anos do Instituto, com um montante de quase 100 milhões de reais. Cláudio Duarte ressaltou que o desempenho continuo e crescente é atribuído ao excelente trabalho da equipe do Macaeprev, do Comitê de Investimento e dos Conselhos Previdenciário e Fiscal.

Para 2024, as expectativas são otimistas, e o presidente enfatizou o compromisso de trabalhar para superar a marca dos 5 bilhões de reais de patrimônio, mantendo a primeira colocação no Brasil entre os municípios. O gráfico apresentado ilustra a rentabilidade ao longo de 2023, destacando o sucesso alcançado.