A continuidade das políticas de saneamento básico também está em focoFoto: Divulgação

Publicado 23/01/2024 19:34

Macaé - A Prefeitura de Macaé está implementando medidas para controlar a população de mosquitos na região, enfocando principalmente o Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika, chicungunha e febre amarela. No entanto, a colaboração direta dos cidadãos é crucial para garantir resultados positivos. Além do Aedes aegypti, moradores enfrentam outros tipos de mosquitos, como o Chironomidae, presente em áreas aquáticas, e o Culex sp., conhecido como pernilongo comum, sem relevância médica na região.

A Secretaria de Serviços Públicos e a Coordenadoria Especial de Vigilância em Ambiente e Saúde (Cevas) estão empenhadas em ações integradas para controlar o Culex sp. no Canal Campos-Macaé. O biólogo Luan Campos, gestor da Cevas, explica que o mosquito utiliza plantas aquáticas, como as gigogas, como ambiente de reprodução, e as ações envolvem o uso de biolarvicidas e bombas costais, além da remoção das plantas aquáticas e limpeza da área.

Os mosquitos Chironomideos, presentes na Lagoa de Imboassica, são bioindicadores que se manifestam em áreas com alterações ambientais. A prefeitura realiza vigilância e manejo efetivos desses mosquitos, promovendo a redução de impactos humanos nos ecossistemas costeiros. O município também continua as políticas de saneamento básico, incluindo tratamento de esgoto.

Especialistas recomendam dicas para a população conter esses mosquitos, como manter a casa limpa, investir em plantas que afugentam insetos, usar velas de citronela e borrifar vinagre de maçã em frutas expostas. Campos sugere a redução de luminosidade e instalação de telas em portas e janelas até que esses mosquitos desapareçam naturalmente, pois seu ciclo de vida é curto.

É importante ressaltar que o fumacê/UBV utilizado contra o Aedes aegypti não é eficaz para os mosquitos Chironomideos. Campos destaca que esses insetos aquáticos não se alimentam de sangue e não transmitem doenças, mas podem causar perturbação devido à sua concentração em grupo. A colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso dessas ações.