Números da economia avançam com ações da Casa do EmpreendedorFoto: João Barreto Affonso

Publicado 23/01/2024 19:32

Macaé - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Macaé está impulsionando a economia local com uma proposta de aceleração baseada em ações específicas. O foco principal é garantir suporte para o município expandir ainda mais seu setor econômico, sendo reconhecido como um dos melhores ambientes de negócios do país, com mais de 20 mil empresas na área.

Macaé se destaca como o maior ambiente de negócios de óleo e gás do mundo, e para 2024, a Secretaria tem o compromisso de continuar trabalhando para atender esse mercado crucial para o desenvolvimento do país.

Projetos estruturantes, como o Complexo do Terminal Portuário (Tepor) e a expansão da pista do Aeroporto de Macaé, estão avançando, mobilizando investimentos significativos. A instalação de grandes redes, como o Grupo D'or, também está em andamento. Macaé se destaca no agronegócio, sendo a maior produtora de grãos e gado confinado do Estado.

O Secretário da pasta, Rodrigo Vianna, destaca: "Estamos contratando um Estudo de Viabilidade para a instalação de uma planta de fertilizantes nitrogenados, aproveitando a oferta de gás processada no município. Também estamos trabalhando em ações de empreendedorismo de inovação, com um convênio futuro com a UFRJ para organizar o Ecossistema de Inovação do município e acelerar startups."

Além dos grandes investimentos, a Secretaria continuará fortalecendo as micro e pequenas empresas locais, modernizando a Casa do Empreendedor, oferecendo capacitações e rodadas de negócios em parceria com instituições empresariais.

Em 2023, Macaé teve 1.167 novas constituições empresariais, figurando entre os 10 municípios do Estado do Rio de Janeiro com maior número de aberturas de empresas. A Secretaria atua como facilitadora, promovendo a desburocratização do processo.

Parcerias e desburocratização são as chaves do crescimento, com a Secretaria trabalhando para garantir um ambiente de negócios ágil, eficiente e seguro. A Casa do Empreendedor desempenha um papel vital, oferecendo orientação, capacitação e apoio para microempreendedores, microempresários e empresários de pequeno e médio porte.