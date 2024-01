Cartão Educação benefício fomentará R$ 20 milhões no comércio neste primeiro semestre - Foto: Douglas Smmithy

Cartão Educação benefício fomentará R$ 20 milhões no comércio neste primeiro semestreFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/01/2024 12:50

Macaé - Comerciantes cadastrados no Cartão Educação, que atende os programas “Auxílio Material Didático” e “Auxílio Uniforme Escolar”, foram orientados sobre a liberação de R$20 milhões em novos recursos para o primeiro semestre de 2024. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Educação de Macaé, busca estimular o comércio local e atender 40 mil alunos da rede municipal de ensino com a compra de uniformes e materiais didáticos em estabelecimentos do município.

A primeira recarga, prevista para fevereiro, será seguida por outra em julho, ambas no valor de R$20 milhões. Na próxima semana, será aberto novo cadastro para lojistas interessados em participar, e haverá recadastro para os 82 comércios inscritos em 2023. "A ideia é dar continuidade ao programa. Desta vez, vamos fazer metade da recarga neste início de 2024 e a outra metade em julho. A expectativa é liberar os créditos dos cartões já nesse início do ano letivo. Com as duas recargas, cada aluno receberá R$1.000 ao longo do ano", destacou a secretária de Educação, Leandra Lopes.

O Cartão Educação possibilita a aquisição de itens nos estabelecimentos credenciados do comércio local, por meio de recursos pagos pela administração municipal. O prazo de utilização continua sendo de 90 dias corridos após o carregamento dos créditos. Nesta primeira recarga, cada aluno receberá cerca de R$500,00 para a compra dos produtos.

Os valores destinados à lista de uniforme escolar variam de acordo com a etapa de ensino, e a lista de materiais didáticos possui valores uniformes para todas as etapas. Os beneficiários poderão adquirir os produtos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa, cumprindo a Lei Municipal nº 4968/2022, que autoriza a compra por meio de auxílio financeiro em qualquer estabelecimento comercial do ramo, com sede ou filial no município, previamente credenciado pela empresa responsável pelo gerenciamento dos serviços.