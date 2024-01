Evento pretende incentivar os jovens a praticarem atividade física e proporcionar uma verdadeira celebração do futebol - Foto: Ilustração

Evento pretende incentivar os jovens a praticarem atividade física e proporcionar uma verdadeira celebração do futebolFoto: Ilustração

Publicado 19/01/2024 10:18

Macaé - A cidade de Macaé se prepara para receber o aguardado Jogo das Estrelas, um evento futebolístico que reunirá renomados jogadores de diferentes épocas e times. A arena de esportes montada na Praia Campista será palco desse espetáculo no próximo sábado (20). O Jogo das Estrelas integra o Esporte Verão, projeto da Secretaria Municipal de Esportes, e o Sesc Verão Esportivo, realizado pelo Sesc com co-realização da Prefeitura.

O evento, que contará com a presença de grandes nomes do esporte, tem como objetivo incentivar os jovens a praticarem atividade física e proporcionar uma verdadeira celebração do futebol, unindo diferentes gerações. Carlos Germano, Fernando, Mauro Galvão, Wilson Gottardo, Valber, Nélio, Paulo Nunes, Zé Roberto, Jean e Adílio estão entre os ídolos confirmados para participar do Jogo das Estrelas.

Marvel Maillet, secretário de Esportes, destaca a importância do evento como inspiração para os jovens atletas: "Esperamos um jogo repleto de lances marcantes, mostrando para nossos jovens que um trabalho duro no esporte leva a um grande potencial de técnica. Será um momento de inspiração para todos".

Além do Jogo das Estrelas, a programação esportiva do final de semana inclui atividades como competições de vôlei, beach soccer, frescobol, apresentações e competições de taekwondo e karatê, aulas de ritmos, acrobacia aérea, entre outras.

O Esporte Verão e o Sesc Verão Esportivo acontecerão não apenas neste final de semana, mas também nos dias 27 e 28, proporcionando uma ampla oferta de atividades esportivas e de lazer para a população macaense.