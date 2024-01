Macaé apresenta às instituições locais programação do Carnaval da Alegria - Foto: Divulgação

Macaé - A edição de 2024 do "Carnaval da Alegria" em Macaé foi oficialmente apresentada nesta terça-feira (16) aos representantes das instituições empresariais locais. A programação, que se destaca pelo resgate da cultura local, contará com a participação de cerca de 200 artistas locais e dos tradicionais blocos da cidade. O prefeito Welberth Rezende e o Secretário de Cultura, Leandro Mussi, compartilharam a estratégia de organização do evento durante uma reunião promovida pelo presidente do Macaé Convention Bureau, Marcelo Reid.



O prefeito destacou a iniciativa do governo em investir em programações que fortaleçam o potencial turístico de Macaé. "O entretenimento gera negócios e oportunidades de trabalho para a nossa cidade. A proposta é movimentar a rede hoteleira, a gastronomia e todos os serviços ligados ao turismo, através de um calendário que vai além da dinâmica do petróleo, priorizando a cultura e os artistas locais", afirmou o prefeito.

A programação do Carnaval acontecerá nos palcos das Praias dos Cavaleiros, Imbetiba e Bar do Coco, além da Praça de Glicério e do Espaço CriaSana. Leandro Mussi enfatizou a busca por um evento mais inclusivo e consciente. "Vamos promover uma campanha para que os foliões não utilizem garrafas de vidro. Todo o ambiente será seguro e adequado para pessoas com deficiência e idosos, que terão espaços exclusivos para conferir os shows", ressaltou o Secretário.



Para o comércio, a rede hoteleira e os agentes do turismo, o Carnaval representa um período importante para o aquecimento da economia da cidade. Marcelo Reid, presidente do Macaé Convention Bureau, destacou a parceria entre o município e as instituições como fundamental para criar oportunidades de negócios e investimentos em todos os setores econômicos da cidade.



