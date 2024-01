Programa desenvolve atividades nos pontos de atenção à saúde da rede SUS do município - Foto: Mauricio Porão

Programa desenvolve atividades nos pontos de atenção à saúde da rede SUS do municípioFoto: Mauricio Porão

Publicado 18/01/2024 12:48

Macaé - O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Básica (PRIMAB), vinculado à UFRJ Macaé, está com inscrições abertas até 30 de janeiro para preenchimento de nove vagas nas áreas de Nutrição, Enfermagem e Farmácia. Executado em parceria com a prefeitura, o programa desenvolve atividades nos pontos de atenção à saúde da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

Com duração de dois anos e carga horária semanal de 60 horas em regime de dedicação exclusiva, o PRIMAB oferece formação na modalidade de especialização lato sensu, seguindo o modelo de residência. O processo seletivo compreende duas etapas, com prova escrita de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação curricular.

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de atuar nas unidades municipais de saúde da atenção básica de Macaé, contribuindo para o fortalecimento da equipe multiprofissional e o aprimoramento dos serviços de saúde na região. Informações detalhadas sobre o processo seletivo estão disponíveis no site oficial da UFRJ Macaé (www.macae.ufrj.br), onde também são divulgadas as publicações oficiais relacionadas ao processo.