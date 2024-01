Acusado de estupro de vulnerável e sequestro é preso pelo Segurança Presente em Macaé - Foto: Divulgação

Acusado de estupro de vulnerável e sequestro é preso pelo Segurança Presente em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2024 12:21 | Atualizado 17/01/2024 14:32

Macaé - Agentes do Segurança Presente em Macaé agiram com eficácia em uma operação que resultou na prisão de um indivíduo com extensa ficha criminal no antigo Casarão de Imbetiba. O local, que estava sendo usado para consumo de drogas e ataques a transeuntes, tornou-se alvo de uma ação tática da equipe, garantindo a segurança da comunidade.

Após uma abordagem minuciosa, os suspeitos não foram encontrados portando ilícitos. Entretanto, uma consulta ao Sistema Hórus revelou um mandado de prisão em aberto para J.P.M., de 27 anos, originário de Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Com um histórico criminal impressionante, incluindo estupro de vulnerável, sequestro, roubo, furto, ameaça e lesão corporal, o indivíduo foi detido para cumprimento do mandado.

A intervenção rápida e eficiente da Base do Segurança Presente destaca a importância da presença policial em áreas urbanas, inibindo práticas ilícitas e promovendo a segurança pública. A ação não apenas garantiu a tranquilidade dos transeuntes, mas também resultou na prisão de um indivíduo com um histórico criminoso, contribuindo para a redução da criminalidade na região. Detido foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia.