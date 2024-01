Cinco evadidos foram recapturados nos bairros Malvinas e Nova Holanda - Foto: Divulgação

Cinco evadidos foram recapturados nos bairros Malvinas e Nova HolandaFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2024 12:19

Macaé - Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Macaé (123ª DP) e o setor de recapturas da SEAP foi deflagrada nesta quarta-feira, 17, com o objetivo de recapturar os evadidos do Sistema Prisional local, que se beneficiaram da “saidinha de feriado”. A ação resultou na recaptura de 05 indivíduos nos bairros Malvinas e Nova Holanda, todos respondendo por crimes como tráfico de drogas e pensão alimentícia.

Vale destacar que a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé conquistou um feito histórico em 2023, registrando uma queda recorde nos índices de criminalidade na cidade. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados em janeiro deste ano, revelam reduções significativas em diversos tipos de crimes durante o segundo semestre do ano passado.

Os números impressionam, com uma diminuição de 42% na letalidade violenta, 35% no roubo de rua, 75% no roubo de carga, 39% no roubo a estabelecimento comercial, 66% no roubo após saque em instituições financeiras e uma redução de 40% no número total de roubos.

Comparando os anos de 2022 e 2023, observa-se uma consistente diminuição nos índices de criminalidade: 42% na letalidade violenta, 35% no roubo de rua, 75% no roubo de carga, 39% no roubo a estabelecimento comercial, 66% no roubo após saque em instituições financeiras, e uma redução geral de 40% no número total de roubos.

Os resultados alcançados pela 123ª DP representam os menores números de letalidade violenta, roubo de veículos e roubo de cargas em toda a série histórica. Além disso, é o menor número total de roubos e o menor número de roubos de rua desde 2005.

Em termos de produtividade policial, a delegacia também atingiu marcas históricas, com o maior número de inquéritos policiais concluídos com êxito e o maior número de mandados de prisão cumpridos de toda a série histórica. Os resultados positivos refletem o empenho e a eficiência do trabalho integrado da 123ª DP e outras forças de segurança pública, que atuam de forma conjunta no combate à criminalidade na região.