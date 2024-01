Artesanato de Macaé recebe prêmio estadual - Foto: Ilustração

Publicado 17/01/2024 12:07

Macaé - O ano de 2024 promete ser significativo para a Associação Polo de Artesanato de Macaé, laureada pelo edital estadual da Lei Federal de Incentivo Cultural Paulo Gustavo. Com boas perspectivas, o grupo se prepara para um evento especial no Dia Nacional do Artesão, em 21 de março, que contará com atrações culturais e oficinas de artesanato. Além disso, tramita na Prefeitura o processo para a implantação de um ponto fixo na orla dos Cavaleiros destinado aos artesãos.

A Associação, reconhecida pela sua excelência na categoria Ampla Concorrência com 98 pontos no edital estadual, é motivo de orgulho para Macaé. O secretário de Cultura, Leandro Mussi, destaca a importância do reconhecimento, ressaltando o apoio da Prefeitura ao artesanato local.

A presidente da associação, Juliana Fonseca, ressalta a relevância do apoio da Prefeitura na elaboração do projeto para um espaço fixo na orla dos Cavaleiros, próximo ao Comfort Suites Macaé. O ponto fixo visa atender às demandas dos artesãos, proporcionando maior visibilidade e estabilidade para o desenvolvimento de suas atividades.

Formado em 2017, o Polo de Artesanato já havia sido premiado em 2021 pela Lei Aldir Blanc, o que permitiu sua formalização como associação em junho de 2022. Desde então, tornou-se membro da Federação do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), contando atualmente com 63 associados. O grupo já expandiu sua atuação para feiras em Lisboa, Portugal, e no estado do Espírito Santo.

Em Macaé, o Polo realiza feiras quinzenais na orla da Praia dos Cavaleiros, mensais na Lagoa de Imboassica e na Cidade Universitária. Participa ativamente de eventos municipais, como a Expo Macaé, o Festival Gastronômico e o Natal Magia. Destaque para o Desfile de Moda Artesanal em outubro de 2023, evento grandioso que contou com a estrutura disponibilizada pela Prefeitura.

A próxima feira, na orla dos Cavaleiros, acontecerá de sexta-feira (19) a domingo (21), apresentando uma variedade de produtos artesanais, desde souvenires de Macaé até bijuterias e peças decorativas em macramê. O grupo, que também integra artesãos do distrito do Sana, na Região Serrana de Macaé, espera realizar outro desfile no final deste ano.

Interessados em se associar à Associação Polo de Artesanato de Macaé podem entrar em contato pelo Instagram @polodeartesanatomacae ou pelo celular (22) 99986-1885. O artesanato local não apenas gera renda, mas também preserva a cultura e promove o nome de Macaé em eventos nacionais e internacionais, consolidando a importância desse segmento para a comunidade.