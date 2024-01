Essa bem-sucedida ação é fruto da parceria estabelecida no ano passado entre a Prefeitura de Macaé e o CPRv - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2024 14:17

Macaé - Uma operação conjunta no domingo (14), entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) resultou na interceptação de um veículo clonado e na apreensão de armas na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), nas proximidades de Cabiúnas. Essa bem-sucedida ação é fruto da parceria estabelecida no ano passado entre a Prefeitura de Macaé e o CPRv.

A colaboração teve início em outubro do ano passado, quando o setor de Planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana recebeu representantes do CPRv para discutir informações sobre acidentes de trânsito nas Rodovias Estaduais que atravessam Macaé. Antes dessa parceria, esses dados não eram incorporados aos indicadores da secretaria, prejudicando a avaliação precisa da situação dos acidentes no município.

A parceria vai além da contabilização de acidentes; também inclui uma troca de informações essenciais para a segurança pública. O setor de Planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana passou a fornecer dados sobre veículos possivelmente clonados, identificados quando os legítimos proprietários recorrem às multas de seus veículos no município.

O coordenador de Planejamento da Mobilidade Urbana, Rui Paiva, destacou que o ocorrido no domingo é apenas o começo de resultados positivos dessa colaboração. Ele ressaltou que os investimentos em equipamentos e as aquisições realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana contribuem para fortalecer o combate ao crime no município.