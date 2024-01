Ponto cruz será um dos cursos - Foto: Ilustração

Publicado 14/01/2024 19:06

Macaé - O Espaço Mulher Cidadã abre na próxima segunda-feira (15) as inscrições para suas novas oficinas, visando promover capacitação gratuita, cidadania e empoderamento para o público feminino. Para este primeiro trimestre, serão oferecidas vagas para turmas de alongamento, circuito fitness, crochê, ponto cruz, patch apliquê, dança sênior, defesa pessoal, fio de malha e canto.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da Secretaria de Políticas para as Mulheres, localizada à Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, Imbetiba. Os documentos necessários incluem cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 atualizada. As vagas serão preenchidas de acordo com a disponibilidade de cada turma.

Raquel Duarte, coordenadora do Espaço Mulher Cidadã, destaca que as oficinas não só proporcionam aprendizado em novas atividades, mas também ampliam as possibilidades de ganho financeiro para as participantes. As aulas têm previsão de início para o dia 1° de fevereiro.

“Com essas ações, possibilitamos que as mulheres estejam inseridas nas políticas públicas desenvolvidas pela secretaria, conquistem sua autonomia, melhorem a autoestima e a qualidade de vida. A nossa proposta é que o Espaço Mulher Cidadã seja também um local de acolhimento e estamos caminhando cada vez melhor nesse sentido”, destaca Raquel Duarte.

Uma novidade para este ano são as oficinas voltadas para a saúde e condicionamento físico, como o alongamento e o circuito funcional. Enquanto o primeiro trabalha a musculatura, postura, respiração e mente, o circuito é adaptado para todas as idades e necessidades, promovendo força, consciência corporal, resistência cardiorrespiratória e melhora da mobilidade.

Ao longo de 2023, o Espaço Mulher Cidadã certificou 219 mulheres e realizou 84 cursos e oficinas, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento integral das participantes.