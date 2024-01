Processo seletivo está aberto a candidatos com formação técnica em áreas como mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica, petróleo e gás, ou cursos profissionalizantes correlatos - Foto: Ilustração

Publicado 12/01/2024 17:23 | Atualizado 12/01/2024 17:24

Macaé - A Foresea, empresa de perfuração offshore, em parceria com a Firjan SENAI, anunciou o lançamento do Programa de Desenvolvimento Offshore (PDO) Foresea, um projeto inovador voltado para a formação técnica de profissionais capacitados a atuar em sondas de perfuração. O programa oferece 50 vagas destinadas a candidatos com formação técnica interessados em ingressar no setor.

O PDO Foresea se destaca por apresentar um conteúdo programático alinhado às demandas específicas da perfuração, proporcionando uma experiência teórica ministrada pela Firjan em instalações modernas e com um corpo docente altamente qualificado. Heitor Gioppo, COO da Foresea, ressalta o diferencial do programa, que combina suporte teórico e prático para o início de uma carreira técnica na empresa.

O processo seletivo do PDO Foresea está aberto a candidatos com formação técnica em áreas como mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica, petróleo e gás, ou cursos profissionalizantes correlatos. A base será no Rio de Janeiro, com aulas teóricas no Instituto SENAI de Tecnologia Automação Industrial.

Hygo Souza, diretor de Pessoas e Gestão, destaca a intenção do PDO Foresea em atrair perfis técnicos que buscam desenvolvimento em uma empresa moderna e referência no mercado. O programa de dois anos, com início previsto para abril, combinará aulas teóricas com períodos práticos de embarques supervisionados, proporcionando aos participantes uma trilha de carreira técnica. Ao final do programa, os trainees serão efetivados em funções correspondentes às suas áreas técnicas.