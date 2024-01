Trânsito e transporte com alterações para Sesc Verão - Foto: Douglas Smmithy

Trânsito e transporte com alterações para Sesc VerãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/01/2024 16:28 | Atualizado 12/01/2024 16:29

Macaé - Para garantir o sucesso do Sesc Verão, que tem início neste sábado (13), a Secretaria de Mobilidade Urbana elaborou um esquema especial voltado ao ordenamento viário, atendimento eficiente do transporte urbano e segurança dos pedestres. Os shows musicais acontecerão na Praia dos Cavaleiros à noite, enquanto os eventos esportivos serão realizados na arena montada na Praia Campista durante o dia. A programação gratuita se estenderá aos sábados e domingos até o dia 28 deste mês.

A Coordenadoria de Trânsito informa que agentes estarão em atuação na Praia Campista, das 7h às 22h, durante todo o período das atividades. A Avenida Atlântica terá tráfego liberado, mas sem estacionamento de veículos na área do evento, em ambos os lados da via. O objetivo é assegurar a fluidez e ordenamento do tráfego diante do grande fluxo de público.

No local dos shows, na Praia dos Cavaleiros, a Avenida Atlântica estará bloqueada entre as Ruas Marechal Floriano Peixoto e Punta Del Este, com mão inglesa para a Nossa Senhora da Glória. O retorno para a Avenida Atlântica será pela Punta Del Este. O bloqueio está programado para iniciar às 20h aos sábados e às 19h aos domingos.

Haverá reforço nas linhas de ônibus que atendem à área do evento, e o Terminal Central operará até o término dos shows. Fiscais da Diretoria de Transporte estarão monitorando e cobrando da concessionária o melhor atendimento ao público.

Além disso, a Coordenadoria de Trânsito mantém a Operação Verão na Região Serrana e orlas, intensificando as fiscalizações regulares de trânsito para assegurar a segurança viária.