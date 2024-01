A atividade terá início às 15 horas, na arena montada na Praia Campista para as atividades esportivas - Foto: Ilustração

A atividade terá início às 15 horas, na arena montada na Praia Campista para as atividades esportivasFoto: Ilustração

Publicado 11/01/2024 14:57 | Atualizado 11/01/2024 15:08

Macaé - O Sesc Verão, realizado pelo Sesc Rio em co-realização com a Prefeitura de Macaé, terá início neste sábado (13) com destaque para uma Clínica de Vôlei ministrada pelo renomado técnico Bernardinho e a equipe Sesc RJ Flamengo. A atividade terá início às 15 horas, na arena montada na Praia Campista para as atividades esportivas.

O evento é uma oportunidade única para jovens atletas de vôlei que buscam aprendizado e aprimoramento de suas habilidades. A Clínica de Vôlei proporcionará uma experiência enriquecedora, permitindo que os participantes vivenciem técnicas, estratégias e fundamentos básicos sob a orientação do técnico tetracampeão olímpico.

O secretário de Esportes, Marvel Maillet, destacou a importância de eventos como o Sesc Verão para incentivar e desenvolver os talentos esportivos no município. Bernardinho, conhecido mundialmente como um dos maiores treinadores de vôlei, compartilhará seus conhecimentos, promovendo o comprometimento, disciplina e trabalho em equipe como elementos essenciais para o sucesso no esporte.

A Clínica de Vôlei marca o início das atividades do Sesc Verão em Macaé, proporcionando uma programação diversificada e enriquecedora para a comunidade.