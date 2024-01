Músico promete apresentar seu talento e carisma em um show memorável - Foto: Ilustração

Músico promete apresentar seu talento e carisma em um show memorávelFoto: Ilustração

Publicado 11/01/2024 15:04

Macaé - Neste sábado (13), o palco da Praia dos Cavaleiros recebe o músico e cantor brasileiro Frejat como atração principal do Sesc Verão. Conhecido por sua carreira solo e por ter sido vocalista da banda Barão Vermelho, Frejat sobe ao palco às 21 horas. O evento, promovido pelo Sesc Rio, conta com a co-realização da Prefeitura de Macaé.

Com uma voz potente e marcante, Frejat ganhou destaque nos anos 80 como líder do Barão Vermelho, uma das bandas mais icônicas da época. Hits como "Pro Dia Nascer Feliz" e "Bete Balanço" marcaram a trajetória da banda, conquistando fãs por todo o país. O músico promete apresentar seu talento e carisma em um show memorável.

O secretário adjunto de Turismo, Léo Anderson, destaca a importância do evento para a economia local, gerando empregos e oportunidades. Após eventos de sucesso como o Natal Magia, as Águas Dançantes na Lagoa de Imboassica e o Réveillon com Ferrugem e Elba Ramalho, o Sesc Verão contribui para mostrar o potencial turístico de Macaé.

A programação de shows do Sesc Verão continua com a cantora Kynnie no domingo (14) às 20 horas, seguida por Alceu Valença no dia 20 às 21 horas. A banda Rei Midas se apresenta no dia 21 às 20 horas, e o sambista Diogo Nogueira encerra as atrações no dia 27 às 21 horas. Ricardo Badaró fecha a programação de shows no dia 28, às 20 horas. Todos os shows são gratuitos e ocorrem na Praia dos Cavaleiros.