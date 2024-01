A Secretaria fica localizada na Rua Alfredo Backer, nº 363, Centro - Foto: Ilustração

Publicado 11/01/2024 14:47 | Atualizado 11/01/2024 14:49

Macaé - A partir da próxima segunda-feira (15), estarão abertas as inscrições para mais de 360 vagas para certificação gratuita em CBSP (Curso Básico de Segurança de Plataforma) e HUET (Helicopter Underwater Escape Training) em Macaé. A iniciativa, parte do edital nº 001/2024, busca capacitar profissionais para atuar na área offshore.

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional, localizada na Rua Alfredo Backer, nº 363, Centro, para realizar a inscrição e entregar a documentação necessária. Cada candidato poderá se inscrever simultaneamente para a certificação em CBSP e HUET.

As vagas remanescentes, se houver, serão divulgadas na terça-feira (16), com as matrículas realizadas no mesmo dia, seguindo a ordem de chegada dos candidatos.

O treinamento, fornecido pela empresa certificadora NP Training e Qualificação Profissional, incluirá aulas teóricas e simulações práticas avaliativas, cobrindo temas como Prevenção e Combate a Incêndio, Técnicas de Sobrevivência no Mar, Procedimentos de Emergência, Primeiros Socorros Elementares e Escape Submerso de Aeronave. Todo o processo ocorrerá no Centro de Treinamento Prático, com ambientes simulados controlados por profissionais capacitados.

Documentos requeridos para inscrição:

Cópia da Carteira de Identidade com foto ou outro documento de identificação válido;

Cópia do CPF do próprio candidato;

Cópia do comprovante de escolaridade;

Cópia do certificado de curso de qualificação profissional ou experiência comprovada na área offshore;

Cópia do comprovante de residência em Macaé;

Atestado médico (obrigatório).

Outros requisitos incluem idade mínima de 18 anos, atestado de boas condições físicas (atestado médico), Ensino Fundamental Completo, e certificado de qualificação ou experiência comprovada na área offshore.