Publicado 10/01/2024 14:00

Macaé - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou, nesta terça-feira (9), que a Lagoa de Imboassica está própria para banho, conforme indicado pelo Boletim de Balneabilidade. Esse índice positivo é resultado do monitoramento quinzenal realizado pelo Inea em parceria com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade e a Guarda Ambiental.



O superintendente regional do Inea, Ronaldo Paes Leme, destacou que a Lagoa de Imboassica tem sido consistentemente avaliada como balneável em vários boletins anteriores. Além da balneabilidade, o Inea realiza análises e acompanha a evolução da qualidade da água, levando em consideração fatores como oxigênio, PH e outros índices, além dos coliformes fecais.



A Lagoa de Imboassica é uma das opções mais procuradas para lazer e recreação na cidade e faz parte do Sistema de Monitoramento desenvolvido pelo Inea. Os resultados do monitoramento informam à população sobre as condições da água para banho. A realização de obras de saneamento no município tem influenciado positivamente na qualidade da água da lagoa.

Os resultados dos monitoramentos são divulgados regularmente pelo Inea por meio de boletins, após as amostragens dos fatores que influenciam a presença de indicadores bacteriológicos nas águas. A chefe do Serviço de Amostragem do Laboratório Central do Inea, Bárbara de Sousa, ressaltou que a balneabilidade é avaliada quinzenalmente, enquanto a qualidade da água é monitorada a cada seis meses, considerando os parâmetros físico-químicos da água.



A Secretária de Ambiente, Isaura Monteiro, destacou a importância da parceria com o Inea no município, ressaltando a gestão integrada e participativa. A Guarda Ambiental deu apoio e suporte para a ação, garantindo o sucesso do monitoramento.