Macaé - O Carnaval da Alegria 2024 promete animar as ruas de Macaé entre os dias 9 e 13 de fevereiro, com uma programação repleta de atrações que celebram a cultura local. O prefeito Welberth Rezende, juntamente com o Secretário Municipal de Cultura, Leandro Mussi, divulgou oficialmente a agenda dos eventos durante a reunião da Comissão de Carnaval, que reúne representantes de diversas secretarias e órgãos municipais envolvidos na organização da festa.



Com apresentações concentradas nas Praias dos Cavaleiros, Imbetiba e Bar do Coco, além da praça de Glicério e do espaço CriaSana, o Carnaval de Macaé destaca-se por reunir artistas locais e blocos tradicionais. A proposta é oferecer uma folia que mantenha a tradição de rua, priorizando a participação da família.



Welberth Rezende ressalta a importância do Carnaval macaense como um destino turístico seguro e tranquilo. "A cidade já se tornou um destino turístico de pessoas que buscam festejar em um ambiente mais seguro e tranquilo. A proposta é manter esse perfil, priorizando os artistas e a Cultura da nossa cidade, movimentando diversos setores da nossa economia", disse.

Proposta é oferecer uma folia que mantenha a tradição de rua, priorizando a participação da família Foto: Divulgação

O Secretário de Cultura, Leandro Mussi, destaca que o Carnaval será ampliado neste ano, ocupando espaços revitalizados pelo governo municipal para atender um número maior de foliões. "A proposta é manter o nível do Carnaval de Macaé, reconhecido em toda a região como um evento voltado para a família. Vamos manter também atividades e espaços para idosos e pessoas com deficiência, tornando a festa ainda mais inclusiva e acessível", destacou.



Entre os artistas que passarão pelos palcos das Praias dos Cavaleiros e da Imbetiba, na orla do Bar do Coco, na praça de Glicério e no CriaSana estão Kynnie Williams, Pepinho, Glauco Zulo, Bira Bello, Banda Hits, Bloco do Benê, Sandro Martins, Regional do Biguá e apresentações da Companhia de Dança Samara Jardim.